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Варфоломій виключив відставку з Вселенського престолу через проблеми зі здоров'ям

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Стамбул, Субота 13 листопада 2021 08:49
Варфоломій виключив відставку з Вселенського престолу через проблеми зі здоров'ям Фото: Патріарх Варфоломій (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Вселенський патріарх Варфоломій не розглядає можливість відставки з престолу через проблеми зі здоров'ям. Минулого тижня йому зробили операцію в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Константинопольської патріархії.

Повідомляється, що Варфоломій напередодні повернувся до Стамбула і провів зустріч з ієрархією престолу в Туреччині.

"Патріарх висловив своїм братам і соратникам-архієреям свою глибоку подяку за проявлені ними повагу, любов і підтримку і при цьому спростував чутки про те, що він має намір піти з престолу за станом здоров'я", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, восени Варфоломій під час поїздки в США двічі був госпіталізований. Його стан погіршився після тривалого перельоту, в лікарні у нього виявили проблеми з кровоносними судинами.

У підсумку Варфоломію зробили операцію та імплантували стент.

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Патріарх Варфоломій
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