Варфоломій виключив відставку з Вселенського престолу через проблеми зі здоров'ям
Вселенський патріарх Варфоломій не розглядає можливість відставки з престолу через проблеми зі здоров'ям. Минулого тижня йому зробили операцію в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Константинопольської патріархії.
Повідомляється, що Варфоломій напередодні повернувся до Стамбула і провів зустріч з ієрархією престолу в Туреччині.
"Патріарх висловив своїм братам і соратникам-архієреям свою глибоку подяку за проявлені ними повагу, любов і підтримку і при цьому спростував чутки про те, що він має намір піти з престолу за станом здоров'я", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, восени Варфоломій під час поїздки в США двічі був госпіталізований. Його стан погіршився після тривалого перельоту, в лікарні у нього виявили проблеми з кровоносними судинами.
У підсумку Варфоломію зробили операцію та імплантували стент.