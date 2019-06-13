Варченко: Труба единолично увольняет еще троих сотрудников ГБР, вопреки решению суда

Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Варченко заявила, Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения

Первый замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко отметила, что ГБР - орган коллегиальный, а также напомнила, что решением Окружного админсуда Киева директору ГБР Роману Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения и перераспределять полномочия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Варченко Цензор.НЕТ.

Говоря о кадровых скандалах в ГБР Варченко сообщила, что "появились приказы об увольнении еще трех человек".

"Это Петр Божевский - руководитель отдела внутреннего аудита, Оксана Пащенко - наш главный юрист и начальник Управления внутреннего контроля Богдан Чобиток, который публично выступил с заявлением о том, что уличил директора в неправомерных действиях и собирал материалы по окружению Романа Трубы. Директору это не понравилось. Фактически человек попал в немилость из-за этой ситуации. Но его должность предполагает работу именно в таком направлении" - отметила замглавы ГБР.

Варченко также подчеркнула, что считает незаконным приказ Романа Трубы о переподчинении этого управления ему.

"Я это оцениваю как беззаконие. Во вторник 11 июня директор собрал совещание руководителей подразделений центрального аппарата, на котором объявил, что был у президента и получил руководство к действию. Официального сообщения об этой встрече так и не появилось, поэтому мы не знаем, что точно поручил ему глава государства, но уверена, что директора ГБР никто не уполномочивал на нарушение закона. В тот же день, после этого совещания, был отдельно собран рядовой состав управлений, на котором было объявлено, что директор изменил распределение обязанностей. То есть, этот приказ о переподчинении ему 2-го следственного управления даже не был доведен до ведома всех руководителей. Его втихаря подписали и презентовали рядовым сотрудникам. К нам (заместителям директора, - ред.) он пришел по почте. Нами уже несколько дней ведется переписка относительно проекта приказа о перераспределении обязанностей. Заложена все та же норма, что его не устраивает работа начальника этого управления, в связи с этим он решил его переподчинить себе лично. Считаю, что следующим шагом будет попытка уволить заместителей, показав, что мы якобы не справились со своей работой. Тем более, что в самом проекте приказа, который мы со вторым замом получили на согласование, была ссылка на новый Регламент полномочий, поскольку старый обжалован в суде одним из членов Совета общественного контроля при ГБР. Решением Окружного админсуда г. Киева Роману Трубе было запрещено единолично принимать кадровые решения и перераспределять полномочия", - подчеркнула Варченко.

"Получив проект приказа, мы со вторым заместителем попросили прислать сам Регламент, потому что мы его до сих пор не видели, а также документальное обоснование того, почему директор сделал вывод о том, что управление плохо работает. Поскольку это следственное управление, а он занимает административную должность, то не может ему дать объективную оценку. Дать оценку работе следователя может только прокурор. Мы уже обратились за такой оценкой в ГПУ. И когда получим ответ, обязательно его опубликуем. Поэтому мы задали вполне резонный вопрос: что послужило причиной переподчинения этого управления. Мы направили несколько таких писем, но ответ не получили ни на одно. Потом, как я уже сказала, мы получили подписанный приказ по почте. Таким образом, согласия заместители не давали, хоть орган у нас коллегиальный и согласно ст. 12 закона о ГБР оно обязательно. Кроме того, директор ознакомлен с решением Окружного админсуда Киева, но все равно продолжает принимать решения единолично. По сути, это преступление, и мы будем с соответствующим заявлением обращаться в правоохранительные органы. А также обжаловать этот приказ в установленном законом судебном порядке", - резюмировала первый замглавы ГБР.