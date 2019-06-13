Варченко: Труба одноосібно звільняє ще трьох співробітників ДБР, всупереч рішенню суду

Фото: Ольга Варченко (facebook.com/ol.varchenko)

Варченко заявила, Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення

Перший заступник Держбюро розслідувань Ольга Варченко зазначила, що ДБР - орган колегіальний, а також нагадала, що рішенням Окружного адмінсуду Києва директору ДБР Роману Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення і перерозподіляти повноваження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Варченко Цензор.НЕТ.

Говорячи про кадрові скандали в ГБР Варченко повідомила, що "з'явилися накази про звільнення ще трьох осіб".

"Це Петро Божевский - керівник відділу внутрішнього аудиту, Оксана Пащенко - наш головний юрист і начальник Управління внутрішнього контролю Богдан Чобіток, який публічно виступив із заявою про те, що викрив директора у неправомірних діях і збирав матеріали по оточенню Романа Труби. Директору це не сподобалося. Фактично людина потрапила у немилість за цієї ситуації. Але його посада передбачає роботу саме в такому напрямку", - зазначила заступник голови ДБР.

Варченко також підкреслила, що вважає незаконним наказ Романа Труби про перепідпорядкування йому цього управління.

"Я це оцінюю як беззаконня. У вівторок 11 червня директор зібрав нараду керівників підрозділів центрального апарату, на якій оголосив, що був у президента і отримав керівництво до дії. Офіційного повідомлення про цю зустріч так і не з'явилося, тому ми не знаємо, що точно доручив йому глава держави, але впевнена, що директора ДБР ніхто не уповноважував на порушення закону. В той же день, після цієї наради, був окремо зібраний рядовий склад управлінь, на якому було оголошено, що директор змінив розподіл обов'язків. Тобто, цей наказ про перепідпорядкування йому 2-го слідчого управління навіть не був доведений до відома всіх керівників. Його нишком підписали і презентували рядовим співробітникам. До нас (заступників директора, - ред.) він прийшов по пошті. Нами вже кілька днів ведеться листування щодо проекту наказу про перерозподіл обов'язків. Закладена все та ж норма, що його не влаштовує робота начальника цього управління, у зв'язку з цим він вирішив його перепідпорядкувати собі особисто. Вважаю, що наступним кроком буде спроба звільнити заступників, показавши, що ми нібито не впоралися зі своєю роботою. Тим більше, що в самому проекті наказу, який ми з другим заступником отримали на узгодження, було посилання на новий Регламент повноважень, оскільки старий оскаржено в суді одним з членів Ради громадського контролю при ДБР. Рішенням Окружного адмінсуду м. Києва Роману Трубі було заборонено одноосібно приймати кадрові рішення і перерозподіляти повноваження", - підкреслила Варченко.

"Одержавши проект наказу, ми з другим заступником попросили надіслати сам Регламент, тому що ми його досі не бачили, а також документальне обґрунтування того, чому директор зробив висновок про те, що управління погано працює. Оскільки це слідче управління, а він займає адміністративну посаду, то не може йому дати об'єктивну оцінку. Дати оцінку роботі слідчого може лише прокурор. Ми вже звернулися за такою оцінкою в ГПУ. І коли отримаємо відповідь, обов'язково її опублікуємо. Тому ми поставили цілком резонне питання: що послужило причиною перепідпорядкування цього управління. Ми надіслали кілька таких листів, але відповідь не отримали ні на один. Потім, як я вже сказала, ми отримали підписаний наказ по пошті. Таким чином, згоди заступники не давали, хоч орган у нас колегіальний та відповідно до ст. 12 закону про ДБР вона обов'язкова. Крім того, директор ознайомлений з рішенням Окружного адмінсуду Києва, але все одно продовжує приймати рішення одноосібно. По суті, це злочин, і ми будемо з відповідною заявою звертатися в правоохоронні органи. А також оскаржувати цей наказ у встановленому законом судовому порядку", - резюмувала перший заступник ДБР.