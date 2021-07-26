На вантовом мосту в Запорожье смонтировано предпоследнюю секцию пролетного строения

Секция пролетного строения была доставлена Днепром со стройплощадки в районе Кривой бухты и установлена на временные опоры вантового моста.

"Пятая секция - самая легкая из всех секций, которые уже установили на верховую часть моста. Ее вес - 504 тонны", - говорится в заметке.

Для соединения правого берега со стороны острова Хортицы с левым осталось смонтировать еще одну секцию. Ее планируют доставить и установить на временные опоры на этой неделе.