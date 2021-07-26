На вантовому мості у Запоріжжі змонтовано передостанню секцію прогонової будови

У неділю, 25 липня, плавкран LK-800 встановив п’яту секцію прогонової будови вантового мосту - споруди №10 інженерного ансамблю запорізьких мостів через Дніпро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби автомобільних доріг у Запорізькій області у Facebook.
Секція прогонової будови було доставлена Дніпром з будмайданчика в районі Кривої бухти і встановлена на тимчасові опори вантового мосту.
"П’ята секція - найлегша з усіх секцій, які вже встановили на верхову частину мосту. Її вага - 504 тонни", - розповідається у дописі.
Для з’єднання правого берега з боку острова Хортиці з лівим залишилось змонтувати ще одну секцію. Її планують доставити та встановити на тимчасові опори вже цього тижня.
Нагадаємо, роботи зі зведення запорізьких мостів тривають у рамках програми Президента Володимира Зеленського "Велике будівництво". Проект запорізьких мостів передбачає створення шести розв’язок, які включають 27 споруд, а також двох позакласових мостів. Передусім це два проїзди балкового мосту та два проїзди вантового мосту.
Як раніше заявив координатор програми "Велике будівництво", заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, рух першою частиною балкового мосту було відкрито у грудні минулого року. Роботи на першому проїзді вантового мосту планується завершити до 30-річчя Незалежності.
Як повідомлялось, Державна казначейська служба повністю припинила будь-які оплати за проектами "Великого будівництва", як з коштів держбюджету, так і за рахунок вже залучених кредитних грошей міжнародних партнерів.