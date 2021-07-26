На вантовому мості у Запоріжжі змонтовано передостанню секцію прогонової будови

Секція прогонової будови було доставлена Дніпром з будмайданчика в районі Кривої бухти і встановлена на тимчасові опори вантового мосту.

"П’ята секція - найлегша з усіх секцій, які вже встановили на верхову частину мосту. Її вага - 504 тонни", - розповідається у дописі.

Для з’єднання правого берега з боку острова Хортиці з лівим залишилось змонтувати ще одну секцію. Її планують доставити та встановити на тимчасові опори вже цього тижня.