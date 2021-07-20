Стало известно, что Госказначейство снова заблокировало выплаты по "Большой стройке"

"Это уже не первый раз, когда глава ведомства Татьяна Слюз единолично принимает такие решения, чтобы фактически шантажировать президента Владимира Зеленского и правительство в канун важных политических или социальных событий. При этом министр финансов Сергей Марченко на это никак не реагирует", - отмечают журналисты.

Издание также сообщает, что причиной приостановки финансирования в ГКСУ называют низкий уровень остатков средств на едином казначейском счету (чуть более 10 млрд грн на начало июля), хотя ранее даже в самом начале пандемии, когда правительство осуществляло ряд экстренных расходов - похожие индикаторы не мешали финансировать возведение дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.

"Если не считать длящуюся второй год пандемию коронавируса, к которой уже давно приспособились и государственные органы, и граждане, и подрядчики госпроектов, в Украине не происходило никаких чрезвычайных событий, которые бы отвлекли з казны сверхбольшие ресурсы. А значит полная приостановка платежей - не иначе как личное решение главы ведомства Татьяны Слюз. И поскольку прецеденты уже были - есть все основания считать такое решение связанным с политикой. Примечательно, что министр финансов Сергей Марченко, по данным источников в Госказначействе, никак не реагирует на происходящее, хотя и понимает политическую и уголовную ответственность за безосновательное блокирование платежей", - говорится в статье.