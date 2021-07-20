Стало известно, что Госказначейство снова заблокировало выплаты по "Большой стройке"
Государственная казначейская служба Украины прекратила все выплаты по проектам программы "Большая стройка".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УНИАН.
"Это уже не первый раз, когда глава ведомства Татьяна Слюз единолично принимает такие решения, чтобы фактически шантажировать президента Владимира Зеленского и правительство в канун важных политических или социальных событий. При этом министр финансов Сергей Марченко на это никак не реагирует", - отмечают журналисты.
Издание также сообщает, что причиной приостановки финансирования в ГКСУ называют низкий уровень остатков средств на едином казначейском счету (чуть более 10 млрд грн на начало июля), хотя ранее даже в самом начале пандемии, когда правительство осуществляло ряд экстренных расходов - похожие индикаторы не мешали финансировать возведение дорог, мостов и других объектов инфраструктуры.
"Если не считать длящуюся второй год пандемию коронавируса, к которой уже давно приспособились и государственные органы, и граждане, и подрядчики госпроектов, в Украине не происходило никаких чрезвычайных событий, которые бы отвлекли з казны сверхбольшие ресурсы. А значит полная приостановка платежей - не иначе как личное решение главы ведомства Татьяны Слюз. И поскольку прецеденты уже были - есть все основания считать такое решение связанным с политикой. Примечательно, что министр финансов Сергей Марченко, по данным источников в Госказначействе, никак не реагирует на происходящее, хотя и понимает политическую и уголовную ответственность за безосновательное блокирование платежей", - говорится в статье.
Напомним, президент Зеленский ранее уже сталкивался с проблемой блокирования платежей по "Большой стройке". В частности, в октябре минувшего года, в канун местных выборов Татьяна Слюз пошла на такой шаг без согласования с Минфином и "Укравтодором". Тогда в системе "зависло" несколько миллиардов гривен уже согласованных платежей.
Как сообщалось ранее, в 2021 году в Украине будет восстановлено и построено 6500 км дорог и 150 мостов.