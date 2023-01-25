Вантажне судно затонуло біля Японії, члени екіпажу зникли

Чотирьох людей було врятовано. Південнокорейське агентство стверджує, що рятувальники знайшли лише двох, решта вважаються зниклими.

Сигнал лиха надійшов близько 23 години за місцевим часом 24 січня (17:00 за Києвом). Екіпаж передавав, що судно нахилилося і почало тонути.

Вантажний корабель під назвою Jin Tian перевозив деревину. Він затонув за 148 кілометрів на південний схід від міста Согвіпхо на острові Чеджудо.

Працюють дві рятувальні бригади: південнокорейська берегова охорона та їхні колеги з Японії.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2022 року неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні, і серед постраждалих був українець.

Нагадаємо також, що 18 грудня під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду Sukhothai.

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