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Вантажне судно затонуло біля Японії, члени екіпажу зникли

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Японія, Середа 25 січня 2023 08:10
Вантажне судно затонуло біля Японії, члени екіпажу зникли Фото: вантажне судно затонуло біля Японії (twitter.com/seaandcoast1)
Автор: Артур Родивилов

У Східнокитайському морі в районі безлюдного японського острова Дандзе (префектура Нагасакі) затонуло вантажне судно під гонконзьким прапором. На борту були 22 особи - громадяни Китаю та М'янми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Чотирьох людей було врятовано. Південнокорейське агентство стверджує, що рятувальники знайшли лише двох, решта вважаються зниклими.

Сигнал лиха надійшов близько 23 години за місцевим часом 24 січня (17:00 за Києвом). Екіпаж передавав, що судно нахилилося і почало тонути.

Вантажний корабель під назвою Jin Tian перевозив деревину. Він затонув за 148 кілометрів на південний схід від міста Согвіпхо на острові Чеджудо.

Працюють дві рятувальні бригади: південнокорейська берегова охорона та їхні колеги з Японії.

Раніше повідомлялося, що у грудні 2022 року неподалік узбережжя Туреччини стався вибух на вантажному судні, і серед постраждалих був українець.

Нагадаємо також, що 18 грудня під час шторму в Сіамській затоці затонув корвет Королівських військово-морських сил Таїланду Sukhothai.

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