Грузовое судно затонуло возле Японии, члены экипажа пропали
В Восточно-Китайском море в районе необитаемого японского острова Дандзе (префектура Нагасаки) затонуло грузовое судно под гонконгским флагом. На борту были 22 человека - граждане Китая и Мьянмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Четыре человека были спасены. Южнокорейское агентство утверждает, что спасатели нашли только двоих, остальные числятся пропавшими.
Сигнал бедствия поступил около 23 часов по местному времени 24 января (17:00 по Киеву). Экипаж передавал, что судно накренилось и начало тонуть.
Грузовой корабль под названием Jin Tian перевозил древесину. Он ушел под воду в 148 километрах к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджудо.
Работают две спасательные бригады: южнокорейская береговая охрана и их коллеги из Японии.
Ранее сообщалось, что в декабре 2022 года недалеко от побережья Турции произошел взрыв на грузовом судне, и среди пострадавших был украинец.
Напомним также, что 18 декабря во время шторма в Сиамском заливе затонул корвет Королевских военно-морских сил Таиланда Sukhothai.
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