"Ванкувер" і "Лос-Анджелес" закріпилися в лідерах конференції: відео всіх голів вечора НХЛ

"Ванкувер Кенакс" і "Лос-Анджелес Кінгз" здобули розгромні перемоги та зміцнили позиції в першій п'ятірці команд Західної конференції Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

"Кінгз" на виїзді розібралися з "Торонто". У стартовому періоді каліфорнійці забили двічі – Енглунд закинув із правої зони атаки, а Дано на "п'ятаку" замкнув поперечну передачу Мура. У середині другої 20-хвилинки "Лос-Анджелес" зробив рахунок розгромним, коли Калієв реалізував більшість.

Мрії "Мейпл Ліфс" про камбек підживив у третьому періоді Таварес – капітан господарів класно кинув у дальній кут за чисельної переваги "Торонто". Та останнє слово в зустрічі було за "Кінгз". Це Кемпе розібрався з обороною канадців на добиванні.

Натомість "Кенакс" перемогли на домашньому льоду. Щоправда, "Нешвілл" мав забивати першим, але Фауді не реалізував буліт у дебюті. Зате Лафферті в хаосі на "п'ятаку" гостей проштовхнув "диск" за лінію. "Предаторс", однак, відповіли двома шайбами – Сізонс класно переграв голкіпера в ближньому бою, а Фаббро закинув із дистанції.

Та далі настав зоряни час форвард "Ванкувера" Петтерссона. Швед оформив хет-трик, зокрема третю шайбу відправив у порожні ворота під завісу зустрічі. Натомість другий і третій гол скандинава шайба Міллера з добивання на "п'ятаку".

Обидві команди йдуть в четвірці найкращих команд на Заході НХЛ. Лідер конференції – "Вегас" (19 очок). Натомість "Ванкувер" піднявся на друге місце (13 пунктів), а "Лос-Анджелес" ділить третю-четверту позицію з "Колорадо" (по 12).

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