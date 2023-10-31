Форвард "Арізони" з розгромним хет-триком став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Канадський форвард із партнерами на домашньому льоду влаштував розгром "Чикаго" (8:1). Він закинув три шайби та віддрав результативну передачу на Дурзі.

"Блекгокс" розгнівали господарів швидким голом Бедарда. Відповісти від "Койотіс" узявся Карконе, який розібрався з чикагцями на добиванні в затяжній атаці. Ще дві шайби "Арізона" оформила до кінця стартового періоду – Браун "прошив" голкіпера з близької відстані, а Карконе закинув із правої зони атаки.

На старті другої 20-хвилинки центрфорвард проштовхнув шайбу за лінію у боротьбі з оборонцем. Заспів канадця підтримали Макбейн (дубль), Дурзі та О'Браєн. "Чикаго" зумів "відповісти" лише грубощами на майданчику.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Анахайма" Мейсон Мактавіш і нападник "Нью-Йорк Рейнджерс" Артємій Панарін. Канадець оформив переможний дубль плюс асист проти "Піттсбурга" (4:3). Натомість росіянин закинув шайбу та віддав 2 результативні передачі проти "Вінніпега" (3:2 ОТ).

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