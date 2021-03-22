UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Вандализм на могиле Бандеры в Мюнхене: в МВД Баварии пообещали основательное расследование

Автор: Андрей Василюк

Глава МВД Баварии Йоахим Геррманн пообещал, что правоохранители приложат все усилия для тщательного расследования уголовного дела насчет нападения вандалов на могилу лидера Организации украинских националистов (ОУН-Б) Степана Бандеры в Мюнхене. Также полиция будет пытаться предотвращать подобные инциденты в будущем.

Об этом в своем Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник по результатам телефонного разговора с Министром внутренних дел Баварии Йоахимом Геррманном и президентом полиции Томасом Гампелем.

Дипломат заявил, что призвал власть и правоохранителей серьезно расследовать нападение вандалов на могилу Степана Бандеры, чтобы найти и наказать всех виновных в преступлении.

"Глава МВД Баварии Йоахим Геррманн заверил украинцев, что баварское правительство и полиция очень серьезно относятся к дерзкой преступной атаке и приложат все усилия для тщательного расследования уголовного дела, а также предотвращения таких циничных нападений в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта стало известно, что в Мюнхене могила лидера Организации украинских националистов (ОУН-Б) снова подверглась атаке вандалов. Место захоронения облили неизвестным веществом. Андрей Мельник тогда призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Бандера
Читайте также
Переименование проспекта Бандеры: под ОАСК устроили протест, жгут файеры
"Активность ОАСК удивляет". Институт нацпамяти о решении по проспекту Бандеры
Переименование проспекта Бандеры обратно в Московский обжалуют в суде, - КГГА
Прогноз погоды