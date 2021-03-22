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Вандалізм на могилі Бандери в Мюнхені: у МВС Баварії пообіцяли ґрунтовне розслідування

Автор: Андрій Василюк

Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн пообіцяв, що правоохоронці докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи щодо нападу вандалів на могилу провідника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) Степана Бандери у Мюнхені. Також поліція намагатиметься запобігати подібним інцидентам у майбутньому.

Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник за результатами телефонної розмови з Міністром внутрішніх справ Баварії Йоахимом Геррманном та президентом поліції Томасом Гампелем.

Дипломат заявив, що закликав владу і правоохоронців серйозно розслідувати напад вандалів на могилу Степана Бандери, щоб знайти і покарати всіх винних у злочині.

"Глава МВС Баварії Йоахим Геррманн запевнив українців, що баварський уряд і поліція надзвичайно серйозно ставляться до зухвалої злочинної атаки і докладуть всіх зусиль для ґрунтовного розслідування кримінальної справи, а також запобігання таким цинічним нападам у майбутньому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що у Мюнхені могила провідника Організації українських націоналістів (ОУН-Б) знову зазнала атаки вандалів. Місце поховання облили невідомою речовиною. Андрій Мельник тоді закликав німецьку поліцію знайти й покарати винних.

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