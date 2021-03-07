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Могила Бандеры в Мюнхене вновь подверглась атаке вандалов

Новина українською → Мюнхен, Воскресенье 07 марта 2021 17:41
Могила Бандеры в Мюнхене вновь подверглась атаке вандалов Фото: могила Степана Бандеры в Мюнхене (twitter.com/MelnykAndrij)
Автор: Андрей Василюк

В Мюнхене могила проводника Организации украинских националистов (ОУН-Б) вновь подверглась атаке вандалов. Место захоронения облили неизвестным веществом.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил на своей странице в Twitter.

снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом", - написал посол.

Дипломат призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.

"Какой стыд, что демонизацией Степана Бандеры занимается не только московская пропаганда, но и уважаемые немецкие историки", - добавил Мельник.

Напомним, в феврале Окружной административный суд города Киева аннулировал решение городской власти о переименование Московского проспекта в честь Бандеры. Также суд постановил отменить переименование улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко.

Киевская городская государственная администрация подготовила апелляцию на решение Окружного административного суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры.

Также глава Института национальной памяти'памяти Антон Дробович прокомментировал решение суда отменить переименование Московского проспекта в проспект Бандеры в Киеве.

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