Ванат дебютує за "Жирону": де і коли дивитися історичний матч сьогодні

Віго, Неділя 14 вересня 2025 14:40
UA EN RU
Ванат дебютує за "Жирону": де і коли дивитися історичний матч сьогодні Фото: Владислав Ванат вперше зіграє в Ла Лізі (x.com/GironaFC)
Автор: Андрій Костенко

Форвард іспанської "Жирони" Владислав Ванат потрапив до основного складу команди на матч 4-го туру Ла Ліги проти "Сельти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х клубу.

Коли відбудеться гра

Поєдинок стартує сьогодні, 14 вересня о 15:00 у місті Віго.

"Сельта" з 3-ма очками посідає 15-те місце в таблиці, "Жирона" з нулем у пасиві поки йде останньою, 20-ю.

Ванат – єдиний чистий нападник в основному складі каталонців на гру. Він також єдиний з трьох українців, хто потрапив до стартової 11-ки. Голкіпер Владислав Крапивцов є у заявці на матч, але залишився у запасі. А вінгер Віктор Циганков через травму пропустить зустріч.

Ванат дебютує за &quot;Жирону&quot;: де і коли дивитися історичний матч сьогодні

Стартовий склад "Жирони": Гассаніга – Арнау, Рейс, Блінд, Морено – Вітсель, Унаї – Аспрілья, Іван Мартін, Рока – Ванат.

Ванат дебютує за &quot;Жирону&quot;: де і коли дивитися історичний матч сьогодні

Ванат у "Жироні"

23-річний форвард збірної України перейшов до лав каталонців та підписав контракт до 2030 року. Трансфер обійшовся "Жироні" у майже 17 млн євро.

У "Жироні" новачок гратиме під 19-м номером та конкуруватиме за місце в основному складі з капітаном команди Крістіаном Стуані, а також Абелем Руїсом та Бояном Міовські.

Ванат - другий український нападник, якого придбала "Жирона" в історії. У сезоні-2023/24 за клуб грав Артем Довбик, який з 24 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Де дивитися матч

Матч чемпіонату Іспанії в України транслюватиме медіасервіс Megogo.

Пряма трансляція доступна з передплатами MEGOPACK XL, "Спорт", "Максимальна" і "Максимальна + благодійність".

Раніше ми розповіли, яке завдання-мінімум за голами поставили Ванату в Іспанії.

Також читайте про зіпсований дебют Судакова за "Бенфіку" в чемпіонаті Португалії.

