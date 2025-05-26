Ванат, Бражко та інші: склад молодіжної збірної України перед Євро-2025

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса назвав склад на товариський поєдинок з Іспанією, який стане для команди генеральною репетицією перед фінальним турніром Євро-2025 (U-21).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Товариський матч Іспанія (U-21) – Україна (U-21) відбудеться 6 червня в іспанському місті Алькоркон на арені "Санто Домінго Стедіум".
А потім молодіжна збірна України виступатиме у фінальному турнірі Євро-2025 (U-21) у Словаччині, де в груповому раунді зіграє з командами Данії (12 червня), Фінляндії (15 червня) та Нідерландів (18 червня).
Наставник нашої молодіжної збірної Унаї Мельгоса запросив на збір 25 виконавців. До офіційної заявки на Євро, згідно з регламентом, мають потрапити 23 гравці.
Склад молодіжної збірної України
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Турнір пройде з 11 до 28 червня у восьми містах Словаччини. Участь візьмуть 16 команд.
На першому етапі збірні змагатимуться на груповій стадії.
Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія
Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія
Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія.
По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.
Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.
Збірна України – віце-чемпіон Євро-2006 та бронзовий призер минулої першості, яка проходила в 2023 році.
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