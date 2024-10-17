"Вампір" прикордонників вщент знищив ворожий танк (відео)

За даними прикордонників, важкий бомбер "Вампір" розрядив у ворожий панцерник два боєкомплекти. Той розлетівся вщент так, що одна із запчастин ледь не зачепила дрон українських захисників.

"Цієї ж ночі прикордонники також знищили кілька одиниць автомобільної техніки противника і його укриттів", - додали в прикордонній службі.