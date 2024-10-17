UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

"Вампір" прикордонників вщент знищив ворожий танк (відео)

Фото: "Вампір" прикордонників знищив ворожий танк (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Бійці бригади "Помста" знищили ворожий танк. Бій відбувся в Луганській області, в районі Кремінної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, важкий бомбер "Вампір" розрядив у ворожий панцерник два боєкомплекти. Той розлетівся вщент так, що одна із запчастин ледь не зачепила дрон українських захисників. 

 

"Цієї ж ночі прикордонники також знищили кілька одиниць автомобільної техніки противника і його укриттів", - додали в прикордонній службі.

Нагадаємо, що "Вампір" це український ударний безпілотник, який був розроблений українською компанією SkyFall.

Наприкінці літа за допомогою них прикордонники бригади "Помста" знищили броньовик "Тигр", чотири військові автомобілі, два склади боєкомплекту та позиції окупантів в районі Кремінної у Луганській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниПрикордонна службаПрикордонникиОкупанти