ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Краматорському напрямку (відео)

Понеділок 26 серпня 2024 22:39
UA EN RU
Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Краматорському напрямку (відео) Фото: прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Краматорському напрямку (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку, зокрема, на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у ДПСУ, важкими ударними бомберами "Вампір" прикордонники бригади "Помста" за кілька днів уразили низку позицій окупантів.

Внаслідок бойової роботи один окупант ліквідований, четверо поранені, знищено вогневу точку кулеметника та три склади з БК, пошкоджено дві гармати МТ-12 "Рапіра", гармату невстановленого типу та броньовик.

Втрати РФ у війні

За даними Генштабу, за останню добу Росія втратила на фронті 1140 солдатів, чотири танки, одну систему ППО, 17 бойових броньованих машин, 47 артилерійських систем та іншу техніку.

Загальні втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно складають 608 820 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна прикордонна служба Донецька область Війна в Україні Прикордонники
NEWS
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна