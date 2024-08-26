Прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Краматорському напрямку (відео)

Фото: прикордонники показали, як знищують ворожу техніку на Краматорському напрямку (Getty Images)

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку, зокрема, на Краматорському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли у ДПСУ, важкими ударними бомберами "Вампір" прикордонники бригади "Помста" за кілька днів уразили низку позицій окупантів. Внаслідок бойової роботи один окупант ліквідований, четверо поранені, знищено вогневу точку кулеметника та три склади з БК, пошкоджено дві гармати МТ-12 "Рапіра", гармату невстановленого типу та броньовик.