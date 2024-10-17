"Вампир" пограничников полностью уничтожил вражеский танк (видео)

Бойцы бригады "Помста" уничтожили вражеский танк. Бой состоялся в Луганской области, в районе Кременной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.
По данным пограничников, тяжелый бомбер "Вампир" разрядил во вражеский панцерник два боекомплекта. Тот разлетелся вдребезги так, что одна из запчастей едва не задела дрон украинских защитников.
"Этой же ночью пограничники также уничтожили несколько единиц автомобильной техники противника и его укрытий", - добавили в пограничной службе.
Напомним, что "Вампир" это украинский ударный беспилотник, разработанный украинской компанией SkyFall.
В конце лета с помощью них пограничники бригады "Помста" уничтожили броневик "Тигр", четыре военных автомобиля, два состава боекомплекта и позиции оккупантов в Кременной в Луганской области.
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