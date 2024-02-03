"Вам посилка". Українців попередили про нову шахрайську схему через СМС-ки

Мережею шириться інформація, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.
За даними Сол оборони, повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.
"Закликаємо дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші", - заявили в Силах оборони Півдня.
Зокрема, для убезпечення себе та своїх коштів варто дотримуватись основних правил:
Однак, якщо ви вже натрапили на шахраїв, та повідомили платіжну інформацію – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.
Нагадаємо, шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.
Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.
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