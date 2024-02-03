"Вам посылка". Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через СМС-ки

По данным Сол обороны, сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.

"Призываем придерживаться следующих советов, чтобы не потерять свои деньги", - заявили в Силах обороны Юга.

В частности, для обеспечения безопасности себя и своих средств следует придерживаться основных правил:

не переходите по сомнительным гиперссылкам;

получайте данные о поступлении посылки только на официальном сайте почтового сервиса или в приложении;

проверяйте правильность URL-адреса сайта перед вводом конфиденциальных данных - даже малейшее несоответствие может означать, что пользователь попал на фишинговый сайт;

заведите отдельную интернет-карту для онлайн-шопинга, на которую переводите только ту сумму, которая необходима для оплаты;

платите деньги после получения товара, чтобы минимизировать риски потери средств;

не сообщайте посторонним лицам коды-подтверждения, которые приходят в SMS-сообщениях или непосредственно в приложения;

Однако, если вы уже наткнулись на мошенников, и сообщили платежную информацию - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.

Напомним, мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

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