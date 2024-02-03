"Вам посылка". Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме через СМС-ки

В сети распространяется информация, что злоумышленники распространяют фейковые СМС о поступлении посылок от имени известного почтового сервиса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.
По данным Сол обороны, сообщения содержат фишинговые ссылки на подконтрольные мошенникам ресурсы.
"Призываем придерживаться следующих советов, чтобы не потерять свои деньги", - заявили в Силах обороны Юга.
В частности, для обеспечения безопасности себя и своих средств следует придерживаться основных правил:
Однако, если вы уже наткнулись на мошенников, и сообщили платежную информацию - немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту.
Напомним, мошенники в интернете все чаще используют в своих схемах фишинговые сайты. Киберполицейские объяснили, как не стать жертвой аферистов.
Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.
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