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Валютный рынок в начале года: НБУ вышел с покупкой долларов

Киев, Четверг 07 января 2021 17:54
Валютный рынок в начале года: НБУ вышел с покупкой долларов
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 4-6 января 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 20 млн долларов. При этом он продал на межбанке также 20 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, за первую короткую рабочую неделю сальдо интервенций НБУ было нулевым.

Напомним, Национальный банк Украины в течение 2020 года купил на межбанковском валютном рынке на 4929,00 млн долларов и продал на 3891,00 млн долларов. За весь год чистая покупка валюты Нацбанком составила 1038,00 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре Национальный банк Украины (НБУ) утвердил обновленную Стратегию валютных интервенций. Документ определяет политику присутствия НБУ на межбанковском валютном рынке в условиях режима инфляционного таргетирования и сохранения гибкого курсообразования.

Отметим, размер международных резервов Украины в течение декабря 2020 года вырос на 11,5% до 29,1 млрд долларов - максимума за восемь лет.

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