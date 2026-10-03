Валютний ринок у стані ''тонкої рівноваги'': експерт спрогнозував курс на наступний тиждень

Валютний ринок на початку жовтня

За словами Тараса Лєсового, на початку жовтня валютний ринок перебуватиме у стані ''тонкої рівноваги''. На нього одночасно впливатимуть негативні фактори, серед яких війна, значні бюджетні видатки, пошкодження підприємств та дорожча логістика. Водночас Національний банк має інструменти для стримування цих ризиків і недопущення різких курсових коливань.

У першій декаді жовтня курс долара, за прогнозом експерта, може перебувати в межах 44,7–45,1 грн, а євро – 50,5–52 грн. Щоденні зміни залежатимуть від співвідношення попиту та пропозиції, міжнародного інформаційного фону та поведінки учасників ринку. При цьому амплітуда коливань, імовірно, залишатиметься помірною.

Одним з основних механізмів підтримки валютного ринку залишається продаж валюти Нацбанком на міжбанку. Природної пропозиції валюти недостатньо для повного покриття потреб покупців, тому регулятор регулярно виходить на ринок із продажем валюти. Це дозволяє не допустити накопичення дефіциту пропозиції до рівня, який міг би посилити тиск на курс.

Важливу роль також відіграють очікування учасників ринку. За оцінкою Лєсового, зараз відсутній ефект ажіотажного попиту, оскільки ринок розуміє готовність НБУ втручатися для вирівнювання дисбалансів.

Подібна ситуація спостерігається і в готівковому сегменті. Банки та обмінні пункти не мають дефіциту готівкової валюти, а масового переходу населення від гривневих заощаджень до долара чи євро не спостерігається. Тому готівковий ринок, за прогнозом, радше повторюватиме загальний напрям міжбанку.

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Які ризики впливають на валютний ринок

Водночас в економіці зберігається низка факторів ризику. Ракетні та дронові удари впливають на виробництво, складську інфраструктуру та експортні можливості. Зокрема, за останніми оцінками, було втрачено близько 2,1 млн м² із приблизно 5 млн м² сучасних складських площ. Після атак також припиняли роботу великі металургійні виробництва.

Ще одним чинником є зростання вартості пального. Від кінця серпня до середини вересня бензин А-95 у середньому подорожчав на 6,10 грн за літр, або приблизно на 7,6%, а дизель – на 5,53 грн, або близько 6%.

Зростання вартості пального впливає на витрати на перевезення товарів і загальні витрати бізнесу. Частина цих витрат згодом може переноситися у кінцеві ціни.

Додатковим фактором підтримки гривні Лєсовий називає підвищення облікової ставки до 16%. Вища ставка підтримує дохідність заощаджень у національній валюті та робить гроші дорожчими, що може стримувати внутрішній попит та інфляцію.

Цей ефект доповнюють строкові депозити зі ставками до 17–17,5% та гривневі ОВДП із дохідністю близько 16,5%. Таким чином, власники заощаджень мають альтернативу купівлі іноземної валюти – гривневі інструменти з високою номінальною дохідністю.

Яким буде курс валют 5–11 жовтня

За прогнозом Тараса Лєсового, наступного тижня допустимий діапазон курсу на міжбанку становитиме 44,7–45,1 грн за долар та 50–52 грн за євро. На готівковому ринку долар може перебувати в межах 44,6–45,1 грн, а євро – 50–52 грн.

Щоденні зміни на міжбанку можуть становити до 0,05–0,15 грн, у комерційних банках – до 0,1–0,2 грн, а в обмінних пунктах – до 0,3 грн.

Різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку прогнозується на рівні до 0,15 грн за долар і до 0,2 грн за євро. У комерційних банках цей спред може становити до 0,5–0,6 грн за долар та 0,8–1 грн за євро, а в обмінниках – 0,6–1 грн за долар та 1–1,3 грн за євро.

Середня різниця між курсами міжбанківського та готівкового ринків очікується на рівні 0,1–0,15 грн.

Середні тижневі курсові відхилення, за прогнозом, перебуватимуть у межах 1–1,5% від стартового курсу тижня.

Загалом на початку жовтня валютний ринок, за оцінкою експерта, залишатиметься керованим. Воєнний та інфляційний тиск зберігається, однак його вплив на курс наразі врівноважують дії НБУ, висока дохідність гривневих інструментів та відсутність масового ажіотажного попиту.

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