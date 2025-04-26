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Валютный рынок оживился: каким будет курс доллара в конце апреля

Украина, Суббота 26 апреля 2025 08:15
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Валютный рынок оживился: каким будет курс доллара в конце апреля Фото: курс доллара ожидается в диапазоне 41,1-41,6 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

В последние дни апреля и в начале мая рынок в Украине будет достаточно оживленный. Валютные изменения могут быть более заметными, чем в начале апреля.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

Как отметил банкир, для валютного рынка будут характерны следующие особенности.

В частности, сезон активности экспортеров завершится, зато спрос на межбанке вряд ли будет чрезмерным, ведь начинается сезон налоговых платежей.

Кроме того, повышенная учетная ставка НБУ прямо влияет на вес денег и стабильность валютных курсов.

"Косвенный фактор - экономическая ситуация в мире. Понимаем, что "таможенный триллер" приостановлен, однако не отменен. И страны-доноры Украины в войне потенциально будут готовиться к возобновлению агрессивной экономической политики США, что потенциально может повлиять на размер помощи Украине", - сказал Лесовой.

Косвенные военные факторы могут работать только в связке с экономическими (а не отдельно). Однако, по его мнению, ситуация сплошной неопределенности о войне, о мире может сработать как тормоз.

"Рынок ожидает, что на 1 мая официальный курс будет находиться в диапазоне 41,2-41,6 грн/доллар. Таким образом, за первые 4 месяца года официальный курс доллара может снизиться на 1-1,5% - со стартовых 42,02 грн до 41,6 грн", - сказал банкир.

Напомним, на прошлой неделе курс доллара вырос на 26 копеек до 41,75 гривен. Курс евро вырос до исторического максимума 47,76 гривен, но затем снизился до 47,38 гривен.

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