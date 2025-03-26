Валютний ринок під час війни: НБУ пояснив, звідки "структурний дефіцит" і що з резервами

Міжнародні резерви України зросли під час війни завдяки міжнародній допомозі. "Структурний дефіцит" валюти пояснюється тим, що кошти допомоги не потрапляють напряму на ринок, а йдуть через НБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту відкритих ринків НБУ Олександра Арсенюка.

Як зазначив Арсенюк, під час війни Україна лише на половину спроможна самотужки акумулювати потрібний фінансовий ресурс для фінансування бюджетних видатків. Решту коштів наша країна отримує від міжнародних партнерів, які надають допомогу в доларах, євро, інших валютах, але не в гривні.

Натомість бюджетні видатки уряд фінансує саме в гривні. І для цього кошти, отримані від міжнародних партнерів, уряд має проконвертувати в національну валюту. Кошти міжнародної допомоги уряд продає напряму Національному банку. Тобто значні обсяги фінансової допомоги не потрапляють на валютний ринок у вигляді пропозиції іноземної валюти, пояснив він.

"Натомість бюджетні видатки, які уряд здійснює в гривні, генерують попит на валюту з боку тих, хто отримав ці кошти. І цей попит уже задовольняється саме на міжбанківському ринку, де через це об’єктивно виникає структурний дефіцит валюти", - розповів Арсенюк.

Оскільки уряд валюту продає не на ринку, а Національному банку, то і балансує валютний ринок цією валютою не уряд, а НБУ шляхом проведення валютних інтервенцій. Якби уряд продавав валюту безпосередньо на ринку, то і потреб у проведенні таких значних валютних інтервенцій з боку Національного банку не виникало, розповів представник НБУ.

"Але поки валютний ринок працює так, як описано вище, напрошується один простий, але дуже важливий висновок: чим більший обсяг отримання Україною міжнародної допомоги, тим більший обсяг валютних інтервенцій НБУ. Якби обсяги підтримки з боку міжнародних партнерів були меншими, то і бюджетні видатки, і валютні інтервенції НБУ, очевидно, були б меншими", - сказав Арсенюк.

Резерви України

За його словами, за такого механізму роботи продаж валюти Національним банком не виснажує міжнародні резерви, а лише забезпечує належне використання за призначенням коштів міжнародної допомоги.

"Динаміка міжнародних резервів очевидно і без зайвих пояснень доводить, що теза про їх "виснаження без відновлення" не витримує жодної критики. Це ж як треба виснажувати міжнародні резерви, що б їх обсяг з початку великої війни збільшився з 28 млрд доларів до 44 млрд доларів", - пояснив Арсенюк.

Директора Департаменту відкритих ринків НБУ пояснив, що за період дії воєнного стану станом на початок 2025 року Україна отримала від міжнародних партнерів понад 117 млрд доларів в еквіваленті. З цієї суми: на валютні інтервенції було використано 86 млрд доларів; 15 млрд доларів було використано на платежі за зовнішніми зобов’язаннями уряду та НБУ решта 16 млрд доларів - це чистий приріст міжнародних резервів.