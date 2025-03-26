Валютный рынок во время войны: НБУ пояснил, откуда "структурный дефицит" и что с резервами

Международные резервы Украины выросли во время войны благодаря международной помощи. "Структурный дефицит" валюты объясняется тем, что средства помощи не попадают напрямую на рынок, а идут через НБУ.

Как отметил Арсенюк, во время войны Украина лишь на половину способна самостоятельно аккумулировать нужный финансовый ресурс для финансирования бюджетных расходов. Остальные средства наша страна получает от международных партнеров, которые оказывают помощь в долларах, евро, других валютах, но не в гривне.

Но бюджетные расходы правительство финансирует именно в гривне. И для этого средства, полученные от международных партнеров, правительство должно проконвертировать в национальную валюту. Средства международной помощи правительство продает напрямую Национальному банку. То есть значительные объемы финансовой помощи не попадают на валютный рынок в виде предложения иностранной валюты, пояснил он.

"Зато бюджетные расходы, которые правительство осуществляет в гривне, генерируют спрос на валюту со стороны тех, кто получил эти средства. И этот спрос уже удовлетворяется именно на межбанковском рынке, где из-за этого объективно возникает структурный дефицит валюты", - рассказал Арсенюк.

Поскольку правительство валюту продает не на рынке, а Национальному банку, то и балансирует валютный рынок этой валютой не правительство, а НБУ путем проведения валютных интервенций. Если бы правительство продавало валюту непосредственно на рынке, то и потребностей в проведении таких значительных валютных интервенций со стороны Национального банка не возникало, рассказал представитель НБУ.

"Но пока валютный рынок работает так, как описано выше, напрашивается один простой, но очень важный вывод: чем больше объем получения Украиной международной помощи, тем больше объем валютных интервенций НБУ. Если бы объемы поддержки со стороны международных партнеров были меньше, то и бюджетные расходы, и валютные интервенции НБУ, очевидно, были бы меньше", - сказал Арсенюк.

Резервы Украины

По его словам, при таком механизме работы продажа валюты Национальным банком не истощает международные резервы, а лишь обеспечивает надлежащее использование по назначению средств международной помощи.

"Динамика международных резервов очевидно и без лишних объяснений доказывает, что тезис об их "истощении без восстановления" не выдерживает никакой критики. Это же как надо истощать международные резервы, что бы их объем с начала большой войны увеличился с 28 млрд долларов до 44 млрд долларов", - пояснил Арсенюк.

Директора Департамента открытых рынков НБУ пояснил, что за период действия военного положения по состоянию на начало 2025 года Украина получила от международных партнеров более 117 млрд долларов в эквиваленте. Из этой суммы: на валютные интервенции было использовано 86 млрд долларов; 15 млрд долларов было использовано на платежи по внешним обязательствам правительства и НБУ остальные 16 млрд долларов - это чистый прирост международных резервов.