Валютний ринок наступного тижня: що буде з курсом долара та євро

Активність імпортерів і реакція регулятора

У жовтні-листопаді традиційно зростає ділова активність, що підштовхує попит на валюту. За словами експерта, цього тижня попит може перевищувати пропозицію на 10-15%, однак Національний банк оперативно збалансує ринок за допомогою валютних інтервенцій.

Очікуваний обсяг операцій НБУ не перевищить 800 млн доларів на тиждень, що забезпечить стабільність курсу. "Попит зросте, але це не критично. Регулятор зможе швидко згладити коливання в межах режиму керованої гнучкості", - зазначив Лєсовий.

Курси міжбанку та готівкового ринку

Як прогнозує банкір, різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку залишатиметься мінімальною. Поточні коливання будуть незначними, а у періоди сезонних змін обмінники можуть збільшувати спред до 0,5-0,7 грн, щоб мінімізувати ризики.

"Така різниця є ситуативною - це природна реакція ринку на осіннє пожвавлення", - пояснив експерт.

Рішення НБУ щодо облікової ставки

Крім того, 23 жовтня відбудеться чергове засідання монетарного комітету Національного банку. За словами Тараса Лєсового, ринок очікує збереження облікової ставки на рівні 15,5%.

"Це стане сигналом стабільності і додатковим чинником стримування можливих коливань курсу. Якщо економічна ситуація залишиться контрольованою, ставка не зміниться до кінця року", - прогнозує фахівець.

Він також зауважив, що міцна гривня здатна знизити споживчі очікування і втримати довіру до національної валюти навіть у разі нових викликів, пов’язаних із безпековою ситуацією.

Прогноз курсу долара та євро

Наступного тижня (20-26 жовтня) очікується, що валютні коливання залишаться в межах допустимих "коридорів":

41,4-41,7 грн за долар і 48-49 грн за євро на міжбанку,

41,25-41,65 грн за долар і 48-49,5 грн за євро на готівковому ринку.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівки становитиме 0,1-0,15 грн, а коливання не перевищуватимуть 1-1,5% від стартового рівня тижня.

Ризики залишаються низькими

За оцінкою експерта, Національний банк має достатньо інструментів для обмеження різких коливань. "Режим керованої гнучкості практично гарантує, що будь-які революційні зміни на валютному ринку малоймовірні", - підкреслив Лєсовий.

Тож у кінці жовтня ринок залишатиметься стабільним, а курс - у межах очікуваних параметрів. Навіть попри ризики, пов’язані з обстрілами інфраструктури, гривня залишається під контролем регулятора.