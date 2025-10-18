Валютный рынок на следующей неделе: что будет с курсом доллара и евро

В течение следующей недели курс доллара будет колебаться возле отметки 41,5 грн. Нацбанк удержит стабильность благодаря интервенциям.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.
В октябре-ноябре традиционно растет деловая активность, что подталкивает спрос на валюту. По словам эксперта, на этой неделе спрос может превышать предложение на 10-15%, однако Национальный банк оперативно сбалансирует рынок с помощью валютных интервенций.
Ожидаемый объем операций НБУ не превысит 800 млн долларов в неделю, что обеспечит стабильность курса. "Спрос вырастет, но это не критично. Регулятор сможет быстро сгладить колебания в пределах режима управляемой гибкости", - отметил Лесовой.
Как прогнозирует банкир, разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться минимальной. Текущие колебания будут незначительными, а в периоды сезонных изменений обменники могут увеличивать спред до 0,5-0,7 грн, чтобы минимизировать риски.
"Такая разница является ситуативной - это естественная реакция рынка на осеннее оживление", - пояснил эксперт.
Кроме того, 23 октября состоится очередное заседание монетарного комитета Национального банка. По словам Тараса Лесового, рынок ожидает сохранения учетной ставки на уровне 15,5%.
"Это станет сигналом стабильности и дополнительным фактором сдерживания возможных колебаний курса. Если экономическая ситуация останется контролируемой, ставка не изменится до конца года", - прогнозирует специалист.
Он также отметил, что крепкая гривна способна снизить потребительские ожидания и удержать доверие к национальной валюте даже в случае новых вызовов, связанных с ситуацией с безопасностью.
На следующей неделе (20-26 октября) ожидается, что валютные колебания останутся в пределах допустимых "коридоров":
Средняя разница между курсами межбанка и наличных составит 0,1-0,15 грн, а колебания не будут превышать 1-1,5% от стартового уровня недели.
По оценке эксперта, Национальный банк имеет достаточно инструментов для ограничения резких колебаний. "Режим управляемой гибкости практически гарантирует, что любые революционные изменения на валютном рынке маловероятны", - подчеркнул Лесовой.
Поэтому в конце октября рынок будет оставаться стабильным, а курс - в пределах ожидаемых параметров. Даже несмотря на риски, связанные с обстрелами инфраструктуры, гривна остается под контролем регулятора.
Финансовые аналитики в октябре 2025 года улучшили прогноз по курсу доллара ближайших 12 месяцев до 44,05 грн/доллар. В сентябре они ожидали курс 44,45 грн/доллар.
По информации НБУ, девальвационные ожидания банкиров также улучшились. В октябре они прогнозируют курс 44,94 грн/доллар по сравнению с 45,29 грн/доллар в июле.