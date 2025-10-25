Валютний ринок наприкінці жовтня: якими будуть курси долара та євро

Ситуація на міжбанку залишиться контрольованою

За словами експерта, попри тиск МВФ із вимогою девальвації гривні, ситуація залишається стабільною. Попит на валюту не демонструє різких сплесків, а Національний банк має достатньо інструментів, щоб утримати ринок під контролем.

На безготівковому ринку очікується зростання попиту з боку імпортерів, однак він лише на 10-15% перевищуватиме пропозицію. Водночас НБУ, дотримуючись стратегії "керованої гнучкості", продовжить збалансовувати ринок через валютні інтервенції. Їхній обсяг, за оцінками, не перевищить 800 млн доларів.

Готівковий ринок реагуватиме помірно

Попит на готівкову валюту також може трохи зрости, що призведе до незначного підвищення курсу продажу. Обмінники можуть розширити спред між купівлею та продажем до 0,7-1 грн, але це не стане довгостроковим трендом.

Як і раніше, готівковий ринок орієнтуватиметься на курси міжбанку, додаючи комісію або невелику "страхову" надбавку.

Вплив енергетичних ризиків і курс євро

Загальна ситуація на ринку залишається чутливою через ризики, пов’язані з енергетичними атаками та підготовкою до зими. Це може впливати на психологічні настрої учасників ринку, зазначає Лєсовий.

Курс євро формуватиметься під впливом співвідношення долар/євро на світових ринках і залишиться в межах 48-49 грн. За стабільного курсу долара євро не вийде за межі 49 грн.

Прогноз валютних коридорів

У період з 27 жовтня до 2 листопада очікуються такі курсові межі:

міжбанк: 41,6-42 грн/долар та 48-49 грн/євро;

готівковий ринок: 41,5-42 грн/долар та 48-49,5 грн/євро.

Середня різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку становитиме 0,1-0,15 грн, а тижневі відхилення не перевищать 1-1,5%.

Попри сезонне зростання попиту та ризики зими, суттєвих коливань курсу не прогнозується. НБУ продовжить втримувати ринок стабільним, використовуючи валютні інтервенції, констатував експерт.