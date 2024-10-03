Валютний курс у жовтні продовжить коливання у "вузькому коридорі", – прогноз експертів

За словами керівника служби продажу казначейських продуктів АТ "Банк Авангард" Юрія Крохмаля, в жовтні очікується традиційне сезонне пожвавлення валютного ринку. Це буде відбуватися, в першу чергу, за рахунок більших обсягів попиту і пропозиції.

"Це відображатиме традиційну для цього періоду часу активізацію імпортерів (передусім електроніки та споживчих товарів), а також експортерів (зокрема аграріїв)", – зазначив він у коментарі РБК-Україна.

В той же час, підкреслив експерт, різкої зміни курсу очікувати не варто, тому що НБУ має сильні позиції та достатню кількість ресурсів для того, щоб продовжувати політику керованої гнучкості у формуванні курсу на міжбанківькому валютному ринку.

Крохмаль вважає, що на тлі підвищеного попиту може спостерігатись поступовий дрейф в сторону підвищення курсу долара, але з високою вірогідністю ринковий діапазон залишиться в межах 41,00-42,00 гривні за 1 долар.

"З огляду на прискорення інфляції та низку інфляційних ризиків, на які НБУ звертає увагу, регулятор скоріше буде схильний до обмеження девальвації, аби не підвищувати ціновий тиск в економіці", – відмітив представник банку.

В.о. виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Дмитро Глінський вважає, що курс гривні на валютному ринку зараз виключно визначається спроможністю НБУ закривати інтервенціями різницю між попитом і пропозицією.

"Як ми бачимо, ця спроможність залишається дуже високою. Навіть після пауз у зовнішньому фінансуванні обсяг резервів становить 37-39 млрд доларів, що є достатньо високим показником для запевнення ринку в домінуванні НБУ над курсом", - зазначив він у коментарі виданню.

Затримка із зовнішньою допомогою не вплине на валютний курс

Неритмічність зовнішніх фінансових надходжень, на думку Глінського, не буде мати впливу на валютний курс. Він зазначив, що, якщо у серпні Україна отримала понад 8 млрд доларів від міжнародних партнерів, то у вересні результат був практично нульовим.

"Проте сумарно середній показник за 2 місяці перевищує 4 млрд доларів на місяць, що помітно краще за середньомісячний результат січня-липня (2,3 млрд доларів). Тому в жодному разі не можна констатувати проблеми з допомогою, просто її вдалося отримати у серпні", - констатує фінансист.

До того ж, зазначає він, у жовтні очікується позитивне рішення МВФ про виділенню чергового траншу кредитної підтримки. Також в роботі є інші програми фінансування України.

Гривня буде дешевшати, але це не буде відбуватися стрімко та непередбачувано, вважає доктор економічних наук, професор Олексій Плотніков. І це, на його думку, пояснюватиметься не поточною ситуацією, у тому числі пов'язаною зі зниженням зовнішніх надходжень, а тим, що вже оприлюднено прогнозований середньорічний валютний курс на 2025 рік, який складає 45 грн за долар.

"Я думаю що загальна тенденція буде така, що гривня буде повільно невпинно дешевшати. Якихось сплесків при цьому чи курсових стрибків я не прогнозую. Впливу якихось зовнішніх факторів, щоб курс змінювався в той чи інший бік, теж очікувати підстав немає", - сказав Плотніков у коментарі РБК-Україна.