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Валютний колапс: слідом за рудою на 70% впав експорт феросплавів

13:21 19.08.2026 Ср
2 хв
Українські феросплавні підприємства за сім місяців 2026 року зменшили обсяги експорту продукції
aimg Сергій Новіков
Валютний колапс: слідом за рудою на 70% впав експорт феросплавів Українські феросплавні підприємства скоротили експорт на 70% (фото: Getty Images)
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Українські феросплавні підприємства за підсумками січня-липня 2026 року скоротили експорт продукції на 69,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 19,3 тис. тонн проти 63,5 тис. тонн роком раніше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на розрахунки GMK Center, отримані на основі даних Держмитслужби.

Найбільшими напрямками експорту стали:

  • Польща - 10,7 тис. тонн;
  • Румунія - 2,5 тис. тонн;
  • Туреччина - 2 тис. тонн.
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У липні українські виробники експортували 4,1 тис. тонн феросплавів. Це на 37% менше, ніж у червні, та на 53% менше, ніж у липні 2025 року.

Експортна виручка за сім місяців скоротилася майже втричі - з 71,3 млн доларів у січні-липні 2025 року до 23,2 млн доларів у 2026 році. У липні вона становила 5 млн доларів, що на 36% менше місяць до місяця та на 52% менше рік до року.

Падіння відбувається на тлі загального погіршення показників української гірничо-металургійної галузі. За січень-липень 2026 року експорт залізної руди скоротився на 27,3% проти аналогічного періоду 2025-го - до 13,9 млн тонн.

Падіння відбулось ще до блокування портів, підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 30%. Експерти прогнозують, що в наступні місяці експортна статистика продемонструє ще більше падіння.

Це призведе до критичного зниження залучення валюти в країну, зупинки до 50% видобувної і металургійної промисловості.

Як повідомлялось раніше, гірничодобувна галузь України за підсумками січня-липня скоротила експорт залізної руди на 27,3% - до 13,9 млн тонн - порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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