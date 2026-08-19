Валютний колапс: слідом за рудою на 70% впав експорт феросплавів
Українські феросплавні підприємства за підсумками січня-липня 2026 року скоротили експорт продукції на 69,6% порівняно з аналогічним періодом 2025 року - до 19,3 тис. тонн проти 63,5 тис. тонн роком раніше.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на розрахунки GMK Center, отримані на основі даних Держмитслужби.
Найбільшими напрямками експорту стали:
- Польща - 10,7 тис. тонн;
- Румунія - 2,5 тис. тонн;
- Туреччина - 2 тис. тонн.
У липні українські виробники експортували 4,1 тис. тонн феросплавів. Це на 37% менше, ніж у червні, та на 53% менше, ніж у липні 2025 року.
Експортна виручка за сім місяців скоротилася майже втричі - з 71,3 млн доларів у січні-липні 2025 року до 23,2 млн доларів у 2026 році. У липні вона становила 5 млн доларів, що на 36% менше місяць до місяця та на 52% менше рік до року.
Падіння відбувається на тлі загального погіршення показників української гірничо-металургійної галузі. За січень-липень 2026 року експорт залізної руди скоротився на 27,3% проти аналогічного періоду 2025-го - до 13,9 млн тонн.
Падіння відбулось ще до блокування портів, підвищення тарифів "Укрзалізниці" на 30%. Експерти прогнозують, що в наступні місяці експортна статистика продемонструє ще більше падіння.
Це призведе до критичного зниження залучення валюти в країну, зупинки до 50% видобувної і металургійної промисловості.
Як повідомлялось раніше, гірничодобувна галузь України за підсумками січня-липня скоротила експорт залізної руди на 27,3% - до 13,9 млн тонн - порівняно з аналогічним періодом минулого року.