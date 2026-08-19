Валютный коллапс: вслед за рудой на 70% упал экспорт ферросплавов

Украинские ферросплавные предприятия по итогам января-июля 2026 года сократили экспорт продукции на 69,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 19,3 тыс. тонн против 63,5 тыс. тонн годом ранее.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на расчеты GMK Center , полученные на основе данных Гостаможслужбы.

Наибольшими направлениями экспорта стали:

Польша – 10,7 тыс. тонн;

Румыния – 2,5 тыс. тонн;

Турция – 2 тыс. тонн.

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В июле украинские производители экспортировали 4,1 тыс. тонн ферросплавов. Это на 37% меньше, чем в июне и на 53% меньше, чем в июле 2025 года.

Экспортная выручка за семь месяцев сократилась почти втрое – с 71,3 млн долларов в январе-июле 2025 года до 23,2 млн долларов в 2026 году. В июле она составляла 5 млн долларов, что на 36% меньше месяца в месяц и на 52% меньше года в год.

Падение происходит на фоне всеобщего ухудшения показателей украинской горно-металлургической отрасли. За январь-июль 2026 года экспорт железной руды сократился на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го - до 13,9 млн тонн.

Падение произошло еще до блокирования портов, повышения тарифов "Укрзализныци" на 30%. Эксперты прогнозируют, что в последующие месяцы экспортная статистика продемонстрирует еще большее падение.

Это приведет к критическому снижению привлечения валюты в страну, остановке до 50% добывающей и металлургической промышленности.