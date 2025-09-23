Валюти двох країн Східної Європи очолили рейтинг Bloomberg у 2025 році

Центробанки Будапешті та Празі мають намір цього тижня зберегти процентні ставки без змін, щоб стримувати інфляційні ризики, що зберігаються.

Незважаючи на відмінності в економічному зростанні та бюджетній політиці, їхні ринки опинилися серед найбільших переможців року, оскільки інвестори шукають диверсифікацію від американських активів на тлі зниження ставок ФРС.

Зростання валют цього року

Форинт подорожчав більш ніж на 20% до долара, а чеська крона зросла на 18% - більше, ніж будь-яка з 31 основної валюти, які відстежує Bloomberg, за винятком рубля, який не торгується вільно після вторгнення Росії в Україну.



З інфляцією, вищою за цільові показники центробанків, аналітики ING Bank і Citigroup прогнозують збереження політики стримування цінових тисків. "Обидві валюти показали непогане зростання за останні тижні, і, на нашу думку, є ще потенціал для зміцнення", - заявив стратег ING Франтішек Таборскі.

Форинт і крона зросли майже на 6% і 4% до євро відповідно. Citigroup раніше рекомендувала відкривати короткі позиції по євро проти обох валют.

Ставки і політика центробанків

Центробанк Угорщини, ймовірно, залишить ключову ставку на рівні 6,5%, зберігши одну з найвищих ставок у Європі після того, як державні заходи не змогли стримати зростання вартості базових товарів. Також очікується публікація нових прогнозів щодо інфляції.

Інвестори, орієнтовані на carry-trade, люблять форинт, позичаючи кошти в країнах з низькими ставками та інвестуючи там, де вони вищі, зазначає стратег Societe Generale Марек Дрімал. Зниження ставки ФРС минулого тижня посилило цей тренд.

Облігації Угорщини також зростають: прибутковість 10-річних паперів склала 6,85%, що є мінімальним показником з квітня. Пітер Кісс з Amundi SA вважає, що є потенціал для відкриття нових позицій на купівлю форинта.

Ситуація в Чехії

На засіданні в Празі 24 вересня, найімовірніше, буде ухвалено рішення зберегти ключову ставку на рівні 3,5% після зниження її на піввідсотка в циклі пом'якшення, який розпочався наприкінці 2023 року. Деякі члени правління виступають проти подальших знижень через швидке зростання цін на житло, послуг і заробітної плати.

Сильна крона відображає стійкість економіки, платіжний баланс і позитивне сприйняття країни інвесторами, зазначив заступник керівника Чеського національного банку Ян Фрайт.

Відновлення економіки, зростання зарплат і стабільний ринок нерухомості створюють умови для жорсткої грошової політики, що підтримує валюту.

"Загалом поточна ситуація підтверджує нашу жорстку позицію: наступний крок від ЧНБ - підвищення ставок у найближчі квартали", - додав Таборскі.