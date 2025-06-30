Валюта різко подорожчала: скільки коштують долар і євро в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України перейшов до зростання. Єдина європейська валюта перебуває на максимальних рівнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Станом на ранок 30 червня середній курс продажу долара впав на 5 копійок до 41,90 гривень, курс євро зріс на 25 копійок до 49,30 гривень.
В обмінних пунктах купують долар у середньому по 41,40 гривень, євро по 48,30 гривень.
На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 41,73-41,76 грн/долар (купівля-продаж) - без змін порівняно із закриттям попереднього дня.
Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара до гривні. Курс євро знову оновив історичний максимум.
Офіційний курс на 30 червня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,6409 гривень за 1 долар (+0,0557 грн).
Офіційний курс євро становитиме 48,7823 гривень за 1 євро (+0,1443 грн). Попередній максимум було зафіксовано 27 червня - 48,6380.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у перший тиждень липня ситуація з доларом істотно не зміниться: коливання відбуватимуться в проміжку 41,4-41,9 гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.