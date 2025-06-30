Валюта різко подорожчала: скільки коштують долар і євро в обмінниках

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку, у перший тиждень липня ситуація з доларом істотно не зміниться: коливання відбуватимуться в проміжку 41,4-41,9 гривень.

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