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Валюта резко подорожала: сколько стоят доллар и евро в обменниках

Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины перешел к росту. Единая европейская валюта находится на максимальных уровнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

По состоянию на утро 30 июня средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 49,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 30 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6409 гривен за 1 доллар (+0,0557 грн).

Официальный курс евро составит 48,7823 гривен за 1 евро (+0,1443 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня - 48,6380.

 

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка в первую неделю июля ситуация с долларом существенно не изменится: колебания будут происходить в промежутке 41,4-41,9 гривен.

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