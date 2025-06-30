Валюта резко подорожала: сколько стоят доллар и евро в обменниках

По состоянию на утро 30 июня средний курс продажи доллара упал на 5 копеек до 41,90 гривен, курс евро вырос на 25 копеек до 49,30 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 41,40 гривен, евро по 48,30 гривен.

На межбанке курс сегодня находится на уровне 41,73-41,76 грн/доллар (покупка-продажа) - без изменений по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Курс евро снова обновил исторический максимум.

Официальный курс на 30 июня 2025 года установлен на таком уровне: 41,6409 гривен за 1 доллар (+0,0557 грн).

Официальный курс евро составит 48,7823 гривен за 1 евро (+0,1443 грн). Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня - 48,6380.