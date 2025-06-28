Що буде з курсом долара та євро: прогноз банкіра на початок липня

По це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

За його словами, тренд на періодичну зміну векторів збережеться. Важливим також стане максимальне наближення одне до одного курсів міжбанку та готівкового ринку - цей тренд спостерігається вже близько 2 місяців.

Щодо стратегії НБУ, то вона не зазнає змін: будь-які потенційні перекоси попиту і пропозиції тамуватимуться валютними інтервенціями, які, також будуть на звичному рівні - до 600-700 млн доларів на тиждень, сказав банкір

"Тобто можна сказати, що у перший тиждень липня ситуація з доларом суттєво не зміниться: коливання відбуватимуться в проміжку 41,4-41,9 гривень", - прогнозує банкір

На його думку, світові події навряд чи істотно тиснутимуть на українських ринок: режим "керованої гнучкості" забезпечує помірні курсові зміни, що в разі потреби компенсуватимуться обсягами валютних інтервенцій

Курс євро

Разом з тим курс євро, як і раніше залежатиме від світових котувань пари долар/євро. "І поки основні питання майбутніх економічних взаємин є нерозв’язаними (на 9 липня заплановане введення США мит на товари з ЄС у розмірі 50%), то співвідношення цих валют залишиться на рівні 1 євро - 1,12-1,15 долара", - сказав він.

За його словами, важливою стане ситуація на Близькому Сході. Війна Ізраїля проти Ірану внесла свої корективи в ціни на енергоносії. "Однак, на мій погляд, така ситуація не спричинить обвал ані долара, ані євро. Звісно, курсова динаміка може бути помітною, однак, скоріше за все, без надмірних сенсацій", - додав банкір.

Прогноз курсу

Як зазначив банкір, основні характеристики валютного ринку наступного тижня (30 червня - 6 липня):

"Коридори" допустимих валютних змін складуть 41,5-41,9 грн/долар та 46,5-48,5 грн/євро (на міжбанку) та 41,6-42 грн/долар та 46,5-48,5 грн/долар (на готівковому ринку).

Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку складе 0 грн.

Середні тижневі курсові відхилення будуть в межах 1-1,5% від стартового курсу тижня.

"Таким чином, початок липня стане логічним продовження червня: курсові рамки допустимих змін не розширяться, не посунуться, а курс євро відповідатиме світовій вартості цієї валюти у парі з доларом", - констатував Лєсовий.