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Валюта різко подорожчала: скільки коштують долар та євро в обмінниках

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Україна, Четвер 27 липня 2023 11:34
Валюта різко подорожчала: скільки коштують долар та євро в обмінниках Фото: курс долара виріс на 15 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара в обмінних пунктах України продовжує зростати. Єдина європейська валюта також дорожчає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 27 липня середній курс долара Україною зріс на 15 копійок до 37,65 гривень, курс євро зріс на 20 копійок до 41,90 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 37,15 гривні, євро по 41,20 гривні.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано 21 липня минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 27 липня становить 40,4558 грн. за євро (+0,0512 грн).

Валюта різко подорожчала: скільки коштують долар та євро в обмінниках

Прогноз курсу

Аналітики компанії ICU вважають, що НБУ зберігатиме поточний курс гривні до долара США, принаймні, до кінця III кварталу 2023 року.

Водночас, НБУ може підняти офіційний фіксований курс на 10% до 40,2 гривень за долар наприкінці 2023 року. Рішення залежатиме від обсягу зовнішньої допомоги наступного року.

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