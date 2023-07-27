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Валюта резко подорожала: сколько стоят доллар и евро в обменниках

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Украина, Четверг 27 июля 2023 11:34
Валюта резко подорожала: сколько стоят доллар и евро в обменниках Фото: курс доллара вырос на 15 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара в обменных пунктах Украины продолжает повышаться. Единая европейская валюта также дорожает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка

По состоянию на утро 27 июля средний курс доллара по Украине вырос на 15 копеек до 37,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 41,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 27 июля составляет 40,4558 гривен за евро (+0,0512 гривен).

Валюта резко подорожала: сколько стоят доллар и евро в обменниках

Прогноз курса

Аналитики компании ICU считают, что НБУ будет сохранять текущий курс гривны к доллару США по крайней мере до конца III квартала 2023 года.

В то же время НБУ может поднять официальный фиксированный курс на 10% до 40,2 гривен за доллар в конце 2023 года. Решение будет зависеть от объема внешней помощи на следующий год.

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