Валюта резко подорожала: сколько стоят доллар и евро в обменниках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка

По состоянию на утро 27 июля средний курс доллара по Украине вырос на 15 копеек до 37,65 гривен, курс евро вырос на 20 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,15 гривен, евро по 41,20 гривен.

Официальный курс доллара НБУ зафиксирован 21 июля прошлого года - 36,5686 гривен за доллар. Официальный курс евро на 27 июля составляет 40,4558 гривен за евро (+0,0512 гривен).

Прогноз курса

Аналитики компании ICU считают, что НБУ будет сохранять текущий курс гривны к доллару США по крайней мере до конца III квартала 2023 года.

В то же время НБУ может поднять официальный фиксированный курс на 10% до 40,2 гривен за доллар в конце 2023 года. Решение будет зависеть от объема внешней помощи на следующий год.