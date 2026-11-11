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Валюта подешевшала в обмінниках: актуальні курси долара та євро на 11 листопада

09:40 11.11.2026 Ср
2 хв
aimg Анастасія Мацепа
Валюта подешевшала в обмінниках: актуальні курси долара та євро на 11 листопада Фото: банки та обмінники оновили курси іноземних валют (РБК-Україна)
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У середу, 11 листопада, курси долара та євро в українських банках та обмінниках дещо змінилися. Зокрема, американська валюта в пунктах обміну подешевшала, а в банках її вартість залежить від установи та способу розрахунку. Євро також можна придбати за різними цінами.

Скільки коштує валюта в банках та обмінниках сьогодні, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок середи, 11 листопада, долар в обмінниках купують по 46 гривень (-15 коп), а продають – по 46,20 гривні (-16 коп).

Євро в обмінниках сьогодні купують по 51,50 гривні (-16 коп), а продають – по 51,80 гривні (-11 коп).

Валюта подешевшала в обмінниках: актуальні курси долара та євро на 11 листопада
Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

Читайте також: Долар і євро додали в ціні: НБУ оновив офіційний курс валют на 11 листопада

Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 46,06 гривні (+4 коп) для купівлі валюти та 45,51 гривні (+9 коп) для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 51,63 гривні (+6 коп), а продають – по 50,82 гривні (+7 коп).

Валюта подешевшала в обмінниках: актуальні курси долара та євро на 11 листопада
Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 46,10 гривні (+11 коп), а карткою – по 46,08 гривні (без змін). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,75 гривні (+15 коп), а карткою – по 51,54 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 46 гривень (+5 коп), а карткою – по 46,15 гривні (+5 коп). Євро в застосунку можна купити по 51,65 гривні (+15 коп), а карткою – по 51,80 гривні (+15 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 46 гривень (-10 коп), а за комерційним курсом – по 46,10 гривні (+10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 51,50 гривні (-10 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 46,01 гривні (+7 коп), а євро – по 51,53 гривні (без змін).

Читайте також: Як курс долара та логістика впливають на ціну пального: пояснення експерта Сергія Куюна

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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