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Валюта подешевела в обменниках: актуальные курсы доллара и евро на 11 ноября

09:40 11.11.2026 Ср
2 мин
aimg Анастасия Мацепа
Валюта подешевела в обменниках: актуальные курсы доллара и евро на 11 ноября Фото: банки и обменники обновили курсы иностранных валют (РБК-Украина)
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В среду, 11 ноября, курсы доллара и евро в украинских банках и обменниках изменились. В частности, американская валюта в пунктах обмена подешевела, а в банках ее стоимость зависит от учреждения и способа расчета. Евро также можно приобрести по разным ценам.

Сколько стоит валюта в банках и обменниках сегодня, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро среды, 11 ноября, доллар в обменниках покупают по 46 гривен (-15 коп), а продают – по 46,20 гривны (-16 коп).

Евро в обменниках сегодня покупают по 51,50 грн (-16 коп), а продают – по 51,80 грн (-11 коп).

Валюта подешевела в обменниках: актуальные курсы доллара и евро на 11 ноября
Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 46,06 гривны (+4 коп.) для покупки валюты и 45,51 гривны (+9 коп.) для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 51,63 гривны (+6 коп.), а продают – по 50,82 гривны (+7 коп.).

Валюта подешевела в обменниках: актуальные курсы доллара и евро на 11 ноября
Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 46,10 гривны (+11 коп), а картой – по 46,08 гривны (без изменений). Евро в отделениях банка можно купить по 51,75 гривны (+15 коп), а картой – по 51,54 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 46 гривен (+5 коп), а картой – по 46,15 гривны (+5 коп). Евро в приложении можно купить по 51,65 гривны (+15 коп), а картой – по 51,80 гривны (+15 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 46 гривен (-10 коп), а по коммерческому курсу – по 46,10 гривны (+10 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 51,50 грн (-10 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 46,01 гривны (+7 коп), а евро – по 51,53 гривны (без изменений).

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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