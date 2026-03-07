Валюта почне дешевшати? Що буде з доларом та євро наступного тижня - оцінка банкіра

Головне: Стабілізація ринку: У період з 9 по 15 березня очікується наближення попиту та пропозиції до природної рівноваги без надмірного втручання НБУ.

Ринок переходить до стабільності, а долар може стати дешевше

За словами експерта, у період з 9 по 15 березня ринок поступово очиститься від хаотичних стрибків і перейде до прогнозованої роботи. Очікується, що попит і пропозиція наблизяться до природної рівноваги, а втручання Нацбанку буде мінімальним.

Чому ситуація стабілізується?

Експерт виділяє два ключові фактори, що вплинуть на курс наступного тижня:

Завершення зими знижує потребу в імпорті енергоносіїв. Трейдери менше купують валюту для енергетичних потреб, що послаблює загальний попит. Підготовка до посівної: Агрохолдинги починають активну підготовку до польових робіт і збільшують продаж валютного виторгу на міжбанку. Це створює додаткову пропозицію валюти.

Роль Нацбанку та коливання

Як зазначає Лєсовий, фундаментом стабільності залишається режим керованої гнучкості. НБУ зберігає контроль і готовий вийти з інтервенціями, якщо з’явиться надмірний попит.

Проте за базовим сценарієм наступного тижня потреба в активному втручанні регулятора буде мінімальною. Щоденні коливання звузяться до технічного рівня, а емоційна складова зникне.

Готівковий ринок та євро

Цікавою особливістю тижня стане зближення курсів міжбанку та обмінників. Через зниження спекулятивного попиту готівковий курс продажу в окремі дні може бути навіть нижчим за міжбанківський. Різниця між купівлею та продажем (спред) також поступово звужуватиметься.

Щодо євро, то його доля залежить від світової економіки та війни на Близькому Сході. Долар зараз виступає захисним активом, що підсилює його позиції на фоні глобальної нестабільності.

Головне на тиждень: