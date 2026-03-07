Валюта почне дешевшати? Що буде з доларом та євро наступного тижня - оцінка банкіра

Середина березня обіцяє ринку повернення до прогнозованих показників. З 9 по 15 березня втручання Нацбанку може бути мінімальним, а готівковий долар у деякі дні навіть стане дешевшим за міжбанківський.
Скільки коштуватиме долар та євро наступного тижня та чому очікується зниження курсу валют в коментарі РБК-Україна розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус банку" Тарас Лєсовий.
Головне:
За словами експерта, у період з 9 по 15 березня ринок поступово очиститься від хаотичних стрибків і перейде до прогнозованої роботи. Очікується, що попит і пропозиція наблизяться до природної рівноваги, а втручання Нацбанку буде мінімальним.
Чому ситуація стабілізується?
Експерт виділяє два ключові фактори, що вплинуть на курс наступного тижня:
Роль Нацбанку та коливання
Як зазначає Лєсовий, фундаментом стабільності залишається режим керованої гнучкості. НБУ зберігає контроль і готовий вийти з інтервенціями, якщо з’явиться надмірний попит.
Проте за базовим сценарієм наступного тижня потреба в активному втручанні регулятора буде мінімальною. Щоденні коливання звузяться до технічного рівня, а емоційна складова зникне.
Готівковий ринок та євро
Цікавою особливістю тижня стане зближення курсів міжбанку та обмінників. Через зниження спекулятивного попиту готівковий курс продажу в окремі дні може бути навіть нижчим за міжбанківський. Різниця між купівлею та продажем (спред) також поступово звужуватиметься.
Щодо євро, то його доля залежить від світової економіки та війни на Близькому Сході. Долар зараз виступає захисним активом, що підсилює його позиції на фоні глобальної нестабільності.
Головне на тиждень:
Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.