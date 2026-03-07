Валюта начнет дешеветь? Что будет с долларом и евро на следующей неделе - оценка банкира

Главное: Стабилизация рынка: В период с 9 по 15 марта ожидается приближение спроса и предложения к естественному равновесию без чрезмерного вмешательства НБУ.

Рынок переходит к стабильности, а доллар может стать дешевле

По словам эксперта, в период с 9 по 15 марта рынок постепенно очистится от хаотичных скачков и перейдет к прогнозируемой работе. Ожидается, что спрос и предложение приблизятся к естественному равновесию, а вмешательство Нацбанка будет минимальным.

Почему ситуация стабилизируется?

Эксперт выделяет два ключевых фактора, которые повлияют на курс на следующей неделе:

Сезонность: Завершение зимы снижает потребность в импорте энергоносителей. Трейдеры меньше покупают валюту для энергетических нужд, что ослабляет общий спрос.

Завершение зимы снижает потребность в импорте энергоносителей. Трейдеры меньше покупают валюту для энергетических нужд, что ослабляет общий спрос. Подготовка к посевной: Агрохолдинги начинают активную подготовку к полевым работам и увеличивают продажу валютной выручки на межбанке. Это создает дополнительное предложение валюты.

Роль Нацбанка и колебания

Как отмечает Лесовой, фундаментом стабильности остается режим управляемой гибкости. НБУ сохраняет контроль и готов выйти с интервенциями, если появится чрезмерный спрос.

Однако по базовому сценарию на следующей неделе потребность в активном вмешательстве регулятора будет минимальной. Ежедневные колебания сузятся до технического уровня, а эмоциональная составляющая исчезнет.

Наличный рынок и евро

Интересной особенностью недели станет сближение курсов межбанка и обменников. Из-за снижения спекулятивного спроса наличный курс продажи в отдельные дни может быть даже ниже межбанковского. Разница между покупкой и продажей (спред) также постепенно будет сужаться.

Что касается евро, то его судьба зависит от мировой экономики и войны на Ближнем Востоке. Доллар сейчас выступает защитным активом, что усиливает его позиции на фоне глобальной нестабильности.

