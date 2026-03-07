Валюта начнет дешеветь? Что будет с долларом и евро на следующей неделе - оценка банкира

Середина марта обещает рынку возвращение к прогнозируемым показателям. С 9 по 15 марта вмешательство Нацбанка может быть минимальным, а наличный доллар в некоторые дни даже станет дешевле межбанковского.
Сколько будет стоить доллар и евро на следующей неделе и почему ожидается снижение курса валют в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.
Главное:
По словам эксперта, в период с 9 по 15 марта рынок постепенно очистится от хаотичных скачков и перейдет к прогнозируемой работе. Ожидается, что спрос и предложение приблизятся к естественному равновесию, а вмешательство Нацбанка будет минимальным.
Почему ситуация стабилизируется?
Эксперт выделяет два ключевых фактора, которые повлияют на курс на следующей неделе:
Роль Нацбанка и колебания
Как отмечает Лесовой, фундаментом стабильности остается режим управляемой гибкости. НБУ сохраняет контроль и готов выйти с интервенциями, если появится чрезмерный спрос.
Однако по базовому сценарию на следующей неделе потребность в активном вмешательстве регулятора будет минимальной. Ежедневные колебания сузятся до технического уровня, а эмоциональная составляющая исчезнет.
Наличный рынок и евро
Интересной особенностью недели станет сближение курсов межбанка и обменников. Из-за снижения спекулятивного спроса наличный курс продажи в отдельные дни может быть даже ниже межбанковского. Разница между покупкой и продажей (спред) также постепенно будет сужаться.
Что касается евро, то его судьба зависит от мировой экономики и войны на Ближнем Востоке. Доллар сейчас выступает защитным активом, что усиливает его позиции на фоне глобальной нестабильности.
Главное на неделю:
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.