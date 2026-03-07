ua en ru
Главная » Бизнес » Финансы

Валюта начнет дешеветь? Что будет с долларом и евро на следующей неделе - оценка банкира

07:30 07.03.2026 Сб
3 мин
Стоит ли ждать существенного снижения ценников в обменниках
aimg Ирина Гамерская aimg Тарас Лесовой Эксперт
Валюта начнет дешеветь? Что будет с долларом и евро на следующей неделе - оценка банкира Фото: доллар выполняет функцию защитного актива, что усиливает его позиции (Getty Images)

Середина марта обещает рынку возвращение к прогнозируемым показателям. С 9 по 15 марта вмешательство Нацбанка может быть минимальным, а наличный доллар в некоторые дни даже станет дешевле межбанковского.

Сколько будет стоить доллар и евро на следующей неделе и почему ожидается снижение курса валют в комментарии РБК-Украина рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус банка" Тарас Лесовой.

Читайте также: Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине

Главное:

  • Стабилизация рынка: В период с 9 по 15 марта ожидается приближение спроса и предложения к естественному равновесию без чрезмерного вмешательства НБУ.
  • Факторы укрепления: Ослабление импорта энергоносителей и активная продажа валюты агрохолдингами перед посевной создают дополнительную ликвидность на рынке.
  • Курсовое сближение: Из-за низкого спекулятивного спроса наличный курс продажи в отдельные дни может стать ниже межбанковского.
  • Валютные коридоры: Доллар на наличном рынке будет держаться в пределах 42,5-43,5 грн, евро - 49-51 грн.
  • Минимальные колебания: Ежедневные изменения курса в банках не будут превышать 10-20 копеек.

Рынок переходит к стабильности, а доллар может стать дешевле

По словам эксперта, в период с 9 по 15 марта рынок постепенно очистится от хаотичных скачков и перейдет к прогнозируемой работе. Ожидается, что спрос и предложение приблизятся к естественному равновесию, а вмешательство Нацбанка будет минимальным.

Почему ситуация стабилизируется?

Эксперт выделяет два ключевых фактора, которые повлияют на курс на следующей неделе:

  • Сезонность: Завершение зимы снижает потребность в импорте энергоносителей. Трейдеры меньше покупают валюту для энергетических нужд, что ослабляет общий спрос.
  • Подготовка к посевной: Агрохолдинги начинают активную подготовку к полевым работам и увеличивают продажу валютной выручки на межбанке. Это создает дополнительное предложение валюты.

Роль Нацбанка и колебания

Как отмечает Лесовой, фундаментом стабильности остается режим управляемой гибкости. НБУ сохраняет контроль и готов выйти с интервенциями, если появится чрезмерный спрос.

Однако по базовому сценарию на следующей неделе потребность в активном вмешательстве регулятора будет минимальной. Ежедневные колебания сузятся до технического уровня, а эмоциональная составляющая исчезнет.

Наличный рынок и евро

Интересной особенностью недели станет сближение курсов межбанка и обменников. Из-за снижения спекулятивного спроса наличный курс продажи в отдельные дни может быть даже ниже межбанковского. Разница между покупкой и продажей (спред) также постепенно будет сужаться.

Что касается евро, то его судьба зависит от мировой экономики и войны на Ближнем Востоке. Доллар сейчас выступает защитным активом, что усиливает его позиции на фоне глобальной нестабильности.

Главное на неделю:

  • Валютные коридоры: Доллар: 42,5-43,35 грн (межбанк) и 42,5-43,5 грн (наличный рынок).
  • Евро: 49-51 грн на обоих сегментах рынка.
  • Ежедневные изменения: Курс будет колебаться в пределах 0,05-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменниках.
  • Разница покупки и продажи: В банках она составит до 0,5-0,6 грн за доллар и до 0,8-1 грн за евро. В обменниках - до 1 грн за доллар и до 1,3 грн за евро.
  • Сближение курсов: Средняя разница между межбанком и наличным рынком составит всего 10-15 копеек.
Читайте также: Заправляться или ждать? Почему цены на АЗС растут и возможен ли "картельный сговор"

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

