У п’ятницю, 20 листопада, курс долара в українських обмінниках продовжив знижуватися. Євро також подешевшав як під час купівлі, так і під час продажу. У банках вартість іноземної валюти залежить від установи та способу обміну.

Які курси встановили ПриватБанк, Ощадбанк, ''ПУМБ'' і Monobank, – читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, станом на ранок п’ятниці, 20 листопада, долар в обмінниках купують по 45,27 гривні (-28 коп), а продають – по 45,48 гривні (-26 коп).

Євро в пунктах обміну сьогодні купують по 50,00 гривень (-23 коп), а продають – по 50,30 гривні (-28 коп).

Фото: курс валют в обмінниках (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют в банках

Середній курс долара в банках становить 44,98 гривні для купівлі валюти та 45,52 гривні для її продажу.

Євро банки купують у середньому по 49,37 гривні, а продають – по 50,19 гривні.

Фото: курс валют у банках (інфографіка РБК-Україна)

ПриватБанк продає долари у відділеннях по 45,55 гривні (-15 коп), а карткою – по 45,45 гривні (-21 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,20 гривні (-20 коп), а карткою – по 50,25 гривні (без змін).

Ощадбанк у застосунку продає долари по 45,50 гривні (-10 коп), а карткою – по 45,65 гривні (-10 коп). Євро в застосунку можна купити по 50,25 гривні (-10 коп), а карткою – по 50,45 гривні (-10 коп).

''ПУМБ'' продає долари в касах по 45,60 гривні (-20 коп), а за комерційним курсом – по 45,70 гривні (-10 коп). Євро у відділеннях банку можна купити по 50,20 гривні (-20 коп).

Monobank сьогодні продає долари по 45,44 гривні (-19 коп), а євро – по 50,10 гривні (-10 коп).

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