В пятницу, 20 ноября, курс доллара в украинских обменниках продолжил снижаться. Евро также подешевел как при покупке, так и при продаже. В банках цена иностранной валюты зависит от учреждения и метода обмена.

Какие курсы установили ПриватБанк, Ощадбанк, ''ПУМБ'' и Monobank, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, по состоянию на утро пятницы, 20 ноября, доллар в обменниках покупают по 45,27 гривны (-28 коп), а продают – по 45,48 гривны (-26 коп).

Евро в пунктах обмена сегодня покупают по 50,00 гривен (-23 коп.), а продают – по 50,30 гривны (-28 коп.).

Фото: курс валют в обменниках (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

Средний курс доллара в банках составляет 44,98 грн для покупки валюты и 45,52 грн для ее продажи.

Евро банки покупают в среднем по 49,37 грн., а продают – по 50,19 грн.

Фото: курс валют в банках (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк продает доллары в отделениях по 45,55 гривны (-15 коп), а картой – по 45,45 гривны (-21 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,20 гривны (-20 коп), а картой – по 50,25 гривны (без изменений).

Ощадбанк в приложении продает доллары по 45,50 гривны (-10 коп), а картой – по 45,65 гривны (-10 коп). Евро в приложении можно купить по 50,25 гривны (-10 коп), а картой – по 50,45 гривны (-10 коп).

''ПУМБ'' продает доллары в кассах по 45,60 гривны (-20 коп), а по коммерческому курсу – по 45,70 гривны (-10 коп). Евро в отделениях банка можно купить по 50,20 грн (-20 коп).

Monobank сегодня продает доллары по 45,44 гривны (-19 коп.), а евро – по 50,10 гривны (-10 коп.).

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