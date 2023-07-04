Валюта дешевшає: скільки коштують долар та євро в обмінних пунктах

Курс долара в обмінних пунктах України почав знижуватись. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Станом на ранок 4 липня середній курс долара Україною впав на 5 копійок до 37,40 гривень, курс євро знизився на 5 копійок до 41,05 гривень за євро.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 36,90 грн, євро по 40,35 грн.

Офіційний курс долара НБУ зафіксовано у липні минулого року - 36,5686 гривень за долар. Офіційний курс євро на 4 липня становить 39,8543 гривні за євро (+0,1591 гривні).

Валютний ринок у червні

Національний банк України оприлюднив статистику готівкового валютного ринку за червень 2023 року. Дані показали, що вперше з липня минулого року українці більше продали валюти, аніж купили. Різниця склала 17,8 млн доларів.

Проте загалом з початку року українці поповнили свої валютні резерви на 1,9 млрд доларів.

Зазначимо, у травні-червні загострилася проблема "зношених" та старих доларових купюр. НБУ пригрозив банкам та обмінним пунктам штрафами за відмову приймати банкноти. Однак ця тема залишається актуальною та обговорюватиметься на засіданні фінансового комітету Ради 5 липня.