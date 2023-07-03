Керівництво НБУ викликали до Ради через проблему з обміном "зношених" доларів

Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики проведе обговорення ситуації з обміном валют. Засідання відбудеться 5 червня за участі Національного банку України та Національної поліції України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету Данила Гетманцева в Telegram .

"В середу заслухаємо на комітеті доповідь НБУ та правоохоронців щодо виправлення ситуації з обміном "зношеної" валюти та роботи чорних обмінників", - написав він.

За його словами, засідання відбудеться в онлайн-режимі.

Зношені та старі долари

Нагадаємо, у травні в Україні виникла проблема додаткових комісій банків та обмінних пунктів, які вони встановлюють за прийом нібито зношених доларових купюр або банкнот попередніх років випуску.

НБУ запровадив низку заходів для вирішення проблеми. Зокрема, голова НБУ Андрій Пишний заявив, що регулятор штрафуватиме і позбавлятиме ліцензій обмінні пункти за невиконання вимог.

Він нагадав, що НБУ повністю прибрав людський фактор, заборонивши банкам та небанківським фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник чи детектор на касі підтвердив справжність банкнот. Це означає, що касир не може "на око" оцінювати справжність банкнот або їхній стан і відмовляти у скоєнні валютно-обмінної операції.

Пишний також заявив, що неприпустимо вимагати додаткової комісії за обмін доларів попередніх років.

Додаткові заходи НБУ

З 1 липня 2023 року НБУ дозволив небанківським фінансовим установам знімати без обмежень за сумою національну та іноземну валюту з їхніх рахунків у банках для підкріплення готівкою власних кас.

Це сприятиме розширенню пропозиції іноземної валюти, яка не має ознак значного зношення чи пошкодження. Крім того, це дасть змогу підтримувати на належному рівні гривневу ліквідність.