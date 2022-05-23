В Украине изменились правила на валютном рынке: разъяснение НБУ

Национальный банк с 21 мая изменил правила работы наличного валютного рынка. В то же время на безналичном рынке все осталось как было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

Наличный рынок

Как отметили НБУ, наличный рынок во время военного положения работает в ограниченном режиме. Банки могут продавать через кассы иностранную валюту лишь в том объеме, в котором до этого купили ее у населения.

С 21 мая 2022 года НБУ разрешил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. Ранее отклонение курса продажи не могло превышать 10%.

"Это выровняет условия для банков по сравнению с обменниками, что будет способствовать повышению эффективности наличного рынка и уменьшению колебаний обменного курса на нем", - говорится в сообщении.

НБУ также с 21 мая 2022 года снял ограничения на установление курса, по которому банки списывают со счетов клиентов средства в гривне, если клиенты рассчитываются гривневыми картами за границей или снимают с карточек наличную валюту.

"Таким образом, НБУ создает возможности для сближения курса конвертации валюты для граждан, которые временно находятся за рубежом, и курса покупки наличной валюты для граждан, которые остаются в Украине", - говорится в сообщении.

По мнению НБУ, это минимизирует "карточный туризм". По имеющимся данным, значительная часть операций с гривневыми карточками за рубежом - это снятие наличных с банкоматов. Заметная часть этой наличности затем возвращается в Украину и попадает на нелегальный наличный рынок. То есть де-факто дефицитные валютные ресурсы могут тратиться на неприоритетные для военного времени нужды, что сейчас крайне важно минимизировать.

"Поэтому выравнивание условий прямой (через наличные сделки) и косвенной (через карточные операции) покупки валюты в Украине и заграницей, населением является мерой, которая позволит предотвратить непродуктивном выведению капитала и защитить международные резервы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, Национальный банк временно уменьшил ежемесячный лимит на снятие за рубежом наличных с гривневых счетов, открытых в украинских банках, до 50 тыс. грн в эквиваленте (со 100 тыс. грн, как было до сих пор). Изменения не касаются использования платежных карт за рубежом для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг - большинство из них можно и в дальнейшем осуществлять без ограничений.

Официальный курс

Официальный курс гривны к доллару остается фиксированным на уровне 29,25 грн/доллар. "Фиксация обменного курса позволяет сдержать инфляционные процессы (из-за удешевления критического импорта) и удержать под контролем инфляционные ожидания", - отметили в НБУ.

Безналичный рынок

Неизменными также остаются ограничения на установление курса банками в безналичном сегменте валютного рынка. Банки и в дальнейшем должны проводить операции по купле-продаже безналичной валюты с клиентами по курсу, находящемуся в диапазоне, где нижний предел - официальный курс, а верхний - официальный курс +1%.

Как отметили в НБУ, большинство операций на валютном рынке проводится именно в его безналичном сегменте, где, в частности, продают и покупают безналичную валюту экспортеры и импортеры. Таким образом импортеры могут закупать валюту по курсу, который близок к курсу продажи валюты экспортерами. В случае возникновения дефицита валюты на рынке НБУ закрывает его продажей валюты из международных резервов.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 21 мая отменил ограничения на курс продажи валют. Ранее наличные котировки в банках не должны были отклоняться более чем на 10% от официального курса НБУ,