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Валяються в полі і їх не забирають. Росіянин розповів про втрати РФ на війні (перехоплення)

Вівторок 17 жовтня 2023 20:08
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Валяються в полі і їх не забирають. Росіянин розповів про втрати РФ на війні (перехоплення) Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові скаржаться на те, що командування не забезпечує їх харчування. Окрім того, вони розповідають про те, що зазнають значних втрат на війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

За словами окупанта, вони вже майже три тижні сидять без харчування. А воду востаннє їм завозили тиждень тому. Він говорить, що росіяни намагалися йти штурмом, однак він провалився і вони зазнали значних втрат.

"Штурм провалено, все в лайні, всіх убили, жерти хочеться і пити, ось і вся війна. Яка країна, така й армія *буча. Бронік уже знімаю, сил немає його носити, а х*лі, якщо поранений - тебе не вивозять. 200-к валяються в полі, їх не забирають. Усім взагалі насрати на нас на нас, на наступ - пох*й. Нікого більше немає: ні 2-й, ні 3-й... за зеками нікого немає, все про*бано", - говорить росіянин.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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