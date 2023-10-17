Валяються в полі і їх не забирають. Росіянин розповів про втрати РФ на війні (перехоплення)

Російські військові скаржаться на те, що командування не забезпечує їх харчування. Окрім того, вони розповідають про те, що зазнають значних втрат на війні.

За словами окупанта, вони вже майже три тижні сидять без харчування. А воду востаннє їм завозили тиждень тому. Він говорить, що росіяни намагалися йти штурмом, однак він провалився і вони зазнали значних втрат.

"Штурм провалено, все в лайні, всіх убили, жерти хочеться і пити, ось і вся війна. Яка країна, така й армія *буча. Бронік уже знімаю, сил немає його носити, а х*лі, якщо поранений - тебе не вивозять. 200-к валяються в полі, їх не забирають. Усім взагалі насрати на нас на нас, на наступ - пох*й. Нікого більше немає: ні 2-й, ні 3-й... за зеками нікого немає, все про*бано", - говорить росіянин.

Раніше повідомлялось, що військовослужбовець РФ скаржиться на те, що було ліквідовано всю роту з його бригади. Він також розповів про контрнаступ ЗСУ.

Інший окупант поскаржився на відсутність боєприпасів на фронті. Він також очікував на відпустку для того, щоб не повернутись воювати.

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