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Валяются в поле и их не уносят. Россиянин рассказал о потерях РФ на войне (перехват)

Вторник 17 октября 2023 20:08
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Валяются в поле и их не уносят. Россиянин рассказал о потерях РФ на войне (перехват) Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские военные жалуются на то, что командование не обеспечивает их питание. Кроме того, они рассказывают о том, что несут значительные потери на войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват, обнародовавший Главное управление разведки Минобороны Украины.

По словам оккупанта, они уже почти три недели сидят без питания. А воду в последний раз им завозили неделю назад. Он говорит, что россияне пытались идти штурмом, однако он провалился и они понесли значительные потери.

"Штурм провален, все в дерьме, всех убили, жрать хочется и пить, вот и вся война. Какая страна, такая и армия буча. Броник уже снимаю, сил нет его носить, а х*ли, если ранен - тебя не вывозят 200-к валяются в поле, их не забирают.Всем вообще насрать на нас на нас, на наступление - пох*й.Никого больше нет: ни 2-й, ни 3-й... за зеками никого нет, все о *бано", - говорит россиянин.

Ранее сообщалось, что военнослужащий РФ жалуется на то, что была ликвидирована вся рота из его бригады. Он также рассказал о контрнаступлении ВСУ.

Другой оккупант пожаловался на отсутствие боеприпасов на фронте. Он также ожидал отпуска для того, чтобы не вернуться воевать.

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